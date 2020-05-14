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Нет данных о точках боевых действий в составе воинских частей на период службы героя
Боевой путь
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на выбранный период:Нет доступных карт
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км3
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Место рождения
Место призыва
Награждение
Первичное захоронение
Госпиталь
Место выбытия
Лагерь
Военно-пересыльный пункт
Боевой путь в составе ВЧ
Прибытие/Выбытие из ВЧ
Боевой путь строится на основе данных координат воинской части, указанной в персоналии
Документ находится в:ЦАМО
шкаф 70, ящик 3
Всего документов: 1
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Подвиг
Подвиг 2
Подвиг 3
Первая страница приказа или указа
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Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)