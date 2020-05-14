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Попов Иван Филиппович
Год рождения: __.__.1914
Действия
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Упоминается в 7 документах:
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Прошел боевой путь в составе:
Нет данных
1943
Документы о награждении
Попов Иван Филиппович
Картотека награждений

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Медаль «За оборону Советского Заполярья»

Орден Красной Звезды

21.02.1943

Медаль «За боевые заслуги»

05.11.1946

Орден Красной Звезды

27.12.1951

Орден Красного Знамени

05.11.1954

Дата рождения: __.__.1914
Место рождения: Архангельская обл., Виноградовский р-н, Усть-Ваенгский с/с
Дата поступления на службу: __.__.1936
Воинское звание: подполковник
Информация об архиве+
Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 70, ящик 3
О документе
Попов Иван Филиппович
Орден Красной Звезды
Наградной документ
Дата рождения: __.__.1914
Воинское звание: подполковник
Кто наградил: Северный флот
Номер документа: 21/н
Дата документа: 21.02.1943
Информация об архиве+
Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 70, ящик 3
О документе
1946
Документы о награждении
Попов Иван Филиппович
Медаль «За боевые заслуги»
Наградной документ
Дата рождения: __.__.1914
Воинское звание: подполковник
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Дата документа: 05.11.1946
Информация об архиве+
Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 70, ящик 3
О документе
1951
Документы о награждении
Попов Иван Филиппович
Орден Красной Звезды
Наградной документ
Дата рождения: __.__.1914
Воинское звание: подполковник
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Дата документа: 27.12.1951
Информация об архиве+
Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 70, ящик 3
О документе
1954
Документы о награждении
Попов Иван Филиппович
Орден Красного Знамени
Наградной документ
Дата рождения: __.__.1914
Воинское звание: подполковник
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Дата документа: 05.11.1954
Информация об архиве+
Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 70, ящик 3
О документе
Документы без привязки к году
Документы о награждении
Попов Иван Филиппович
Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Наградной документ
Дата рождения: __.__.1914
Воинское звание: подполковник
Информация об архиве+
Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 70, ящик 3
Попов Иван Филиппович
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Наградной документ
Дата рождения: __.__.1914
Воинское звание: подполковник
Информация об архиве+
Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 70, ящик 3
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Документ находится в: ЦАМО
шкаф 70, ящик 3
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